Résultat présidentielle à Saint-Laurent-sur-Sèvre - 2e tour élection 2022 (85290) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Le résultat de l' élection du président de la République a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron est ressorti dans la commune des Pays de la Loire en tête à l'issue de la finale de la présidentielle 2022, dimanche 24 avril. Le chef de l'Etat encore en fonction y dépasse, avec 69% des votes, Marine Le Pen qui obtient 31% des votes. Il faut désormais patienter jusqu'aux 12 et 19 juin 2022 et le résultat des législatives à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour valider l'orientation politique des habitants. A l'occasion du second tour, 2 088 votants ont participé au scrutin sur les 2 668 inscrits sur les listes électorales à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Cela représente un taux de participation au niveau de la commune de 78%. Par rapport à 2017, cet indicateur demeure assez stationnaire (-0,1 point).