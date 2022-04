Résultat présidentielle à Saint-Maurice - 2e tour élection 2022 (94410) [DEFINITIF]

À Saint-Maurice, la course pour l'Elysée touche à sa fin : le résultat de la présidentielle a été communiqué de manière officielle. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu les 12 et 19 juin 2022 : il s'agira du résultat des élections législatives à Saint-Maurice . Les habitants de cette commune du Val-de-Marne ont désigné Emmanuel Macron. Avec 77% des votes, le fondateur du parti "La République En Marche" distance Marine Le Pen. La finaliste perdante de la présidentielle de 2017 recueille 23% des voix. A l'occasion du second tour, 2 336 personnes ne se sont pas déplacées dans les bureaux de vote parmi les 8 249 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Saint-Maurice. Soit un taux d'abstention à l'échelle communale de 28%, un indicateur qui progresse de 5.64 points par rapport à 2017.