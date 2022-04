Résultat présidentielle à Saint-Mesmin - 2e tour élection 2022 (85700) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Le résultat de l' élection du président de la République a été communiqué de manière officielle par le ministère de l'Intérieur. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu en juin prochain avec le résultat des législatives à Saint-Mesmin . A l'issue du second tour de l'élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron qui est ressorti gagnant dans la commune des Pays de la Loire dimanche 24 avril. Celui qui souhaite signer un second bail de location à l'Elysée distance, grâce à 63% des voix, Marine Le Pen. La candidate d'extrême droite obtient 37% des voix. Sur 1 392 personnes enregistrées sur les listes électorales à Saint-Mesmin, 286 habitants ne se sont pas rendus dans les bureaux de vote pour le second tour. Soit une abstention de 21%, un indicateur en hausse de 3.44 points en comparaison de la précédente présidentielle.