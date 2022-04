Résultat présidentielle à Saint-Urbain - 2e tour élection 2022 (85230) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

À Saint-Urbain, la course de l'entre-deux tours touche à sa fin : le résultat définitif de la présidentielle 2022 a été officiellement communiqué par le ministère de l'Intérieur. Il faut désormais patienter jusqu'en juin 2022 et le résultat des élections législatives à Saint-Urbain pour confirmer le positionnement politique des habitants. Marine Le Pen a été sélectionnée par les habitants de cette ville de la Vendée . Grâce à 55% des votes, la députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais devance Emmanuel Macron qui rassemble 45% des suffrages. Pour le second tour, 1 108 citoyens ont fait usage de leur carte d'électeur sur les 1 440 inscrits sur les listes électorales à Saint-Urbain. Soit un taux de participation de 77% au niveau communal. Par rapport à 2017, cet indicateur diminue de 4.8 points.