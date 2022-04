Résultat présidentielle à Séreilhac - 2e tour élection 2022 (87620) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Fin de l'attente à Séreilhac : le résultat du second round de la présidentielle a été officiellement proclamé. Désormais, c'est le résultat des élections législatives à Séreilhac les dimanches 12 et 19 juin 2022 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour ses habitants. Marine Le Pen a été plébiscitée par les citoyens de cette commune de la Haute-Vienne (87). La présidente du Rassemblement National précède, avec 53% des voix, Emmanuel Macron. L'ex-ministre de l'Economie de Hollande enregistre 47% des voix. A l'occasion du second tour, 348 personnes ne sont pas allées départager les 2 adversaires parmi les 1 539 personnes enregistrées sur les listes électorales à Séreilhac. Le taux d'abstention s'élève ainsi à 23% au niveau de la commune. Par rapport à la précédente élection présidentielle, ce chiffre demeure en hausse de 2.45 points.