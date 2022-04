Résultat présidentielle à Sérignan-du-Comtat - 2e tour élection 2022 (84830) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

À Sérignan-du-Comtat, la conclusion de l' élection présidentielle 2022 est maintenant connue. Le prochain temps fort électoral aura lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains avec le résultat des élections législatives à Sérignan-du-Comtat . Marine Le Pen est ressortie dans la ville du Vaucluse en pole position à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, dimanche 24 avril. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont y coiffe au poteau, avec 59% des voix, Emmanuel Macron. Celui qui est aujourd'hui candidat à un second mandat enregistre 41% des suffrages. Parmi les 2 263 inscrits dans les registres électoraux à Sérignan-du-Comtat, 404 habitants n'ont pas pris part au scrutin pour le second tour. Le taux d'abstention à l'échelle communale atteint ainsi 18%, un chiffre qui demeure plutôt stationnaire (-1.9 point) par rapport à 2017.