Résultat présidentielle à Vert-le-Petit - 2e tour élection 2022 (91710) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le résultat de la présidentielle a été officiellement communiqué par le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron a été désigné par les électeurs dans la localité de l'Essonne (91). Celui qui souhaite signer un second bail de location à l'Elysée devance, grâce à 54% des suffrages, Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtient 46% des voix. A présent, c'est le résultat des élections législatives à Vert-le-Petit les dimanches 12 et 19 juin prochains qui constituera la prochaine échéance politique pour ses habitants. Sur 1 981 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Vert-le-Petit, 545 citoyens ne sont pas allés glisser un bulletin de vote dans l'urne pour le second tour. Soit une abstention de 28%. Par rapport à la précédente présidentielle, ce chiffre reste en hausse de 3.08 points.