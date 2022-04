Résultat présidentielle à Viarmes - 2e tour élection 2022 (95270) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

À Viarmes, le résultat de la présidentielle est dorénavant connu. La prochaine échéance électorale aura lieu les 12 et 19 juin prochains avec le résultat des élections législatives à Viarmes . Emmanuel Macron a été sélectionné par les citoyens de cette ville du Val-d'Oise . Avec 53% des suffrages, le président qui brigue un second mandat précède Marine Le Pen. La députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais rassemble 47% des voix. A l'occasion du second tour, 1 106 personnes se sont abstenues sur les 4 026 personnes enregistrées sur les listes électorales à Viarmes. Soit une abstention de 27% au niveau communal, une donnée qui progresse de 3.12 points par rapport à la précédente présidentielle.