Résultat présidentielle au Kremlin-Bicêtre - 2e tour élection 2022 (94270) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Au Kremlin-Bicêtre, le duel pour l'Elysée est fini : le résultat de l'élection présidentielle a été publié de façon officielle. Les citoyens de la ville du Val-de-Marne ont jeté leur dévolu sur Emmanuel Macron. Grâce à 78% des suffrages, celui qui souhaite signer un second bail de location à l'Elysée précède Marine Le Pen. La finaliste de la dernière présidentielle décroche 22% des voix. Il faut dorénavant patienter jusqu'aux dimanches 12 et 19 juin prochains et le résultat des législatives au Kremlin-Bicêtre pour confirmer le positionnement politique des votants. Parmi les 14 418 inscrits sur les listes électorales au Kremlin-Bicêtre, 4 955 habitants n'ont pas fait tamponner leur carte d'électeur dimanche 24 avril. L'abstention au niveau communal s'élève par conséquent à 34%, un chiffre en hausse de 4.05 points par rapport à la précédente élection présidentielle.