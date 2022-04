Résultat présidentielle au Marin - 2e tour élection 2022 (97290) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

Au Marin, la course de l'entre-deux tours est finie : le résultat du second round de la présidentielle 2022 a été proclamé de manière officielle. Marine Le Pen est ressortie dans cette agglomération de la Martinique en tête dimanche 24 avril, au terme de la finale de la présidentielle 2022. La finaliste défaite de la dernière présidentielle coiffe au poteau, grâce à 59% des suffrages, Emmanuel Macron. L'actuel chef de l'Etat décroche 41% des suffrages. Il faut désormais patienter jusqu'en juin prochain et le résultat des élections législatives au Marin pour valider l'orientation politique des habitants. Dimanche 24 avril, 4 029 personnes ne sont pas allées glisser un bulletin de vote dans l'urne parmi les 6 874 inscrits dans les registres électoraux au Marin. Cela représente une abstention au niveau communal de 59%, un indicateur qui progresse de 6.8 points par rapport à la précédente présidentielle.