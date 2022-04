Résultat présidentielle au Pontet - 2e tour élection 2022 (84130) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Au Pontet, la conclusion du deuxième round de la présidentielle est maintenant connue. Marine Le Pen est ressortie dans la commune de PACA en tête dimanche 24 avril, au terme du second tour de la présidentielle 2022. La députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais distance, avec 53% des voix, Emmanuel Macron (47% des votes). Il va désormais falloir patienter jusqu'aux 12 et 19 juin 2022 et le résultat des élections législatives au Pontet pour confirmer l'orientation politique des électeurs. A l'occasion du deuxième tour, 7 905 électeurs se sont mobilisés parmi les 11 203 inscrits dans les registres électoraux au Pontet. Cela représente une participation de 71% au niveau communal, une donnée qui régresse de 5.67 points par rapport à la précédente présidentielle.