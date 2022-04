Résultat présidentielle aux Lucs-sur-Boulogne - 2e tour élection 2022 (85170) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Aux Lucs-sur-Boulogne, l'attente touche à sa fin : le résultat du deuxième round de l' élection présidentielle a été officiellement publié. Emmanuel Macron a été désigné par les habitants de cette localité de la Vendée . Avec 60% des votes, celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande devance Marine Le Pen qui recueille 40% des suffrages. Il va maintenant falloir attendre les 12 et 19 juin 2022 et le résultat des élections législatives aux Lucs-sur-Boulogne pour valider l'orientation politique des votants. Pour le second tour, 2 119 citoyens se sont déplacés dans les bureaux de vote parmi les 2 580 inscrits dans les registres électoraux aux Lucs-sur-Boulogne. Cela représente une participation à l'échelle de la commune de 82%. En comparaison de la précédente élection présidentielle, ce taux reste relativement stationnaire (+0,8 point).