Résultat présidentielle à Arthès - 2e tour élection 2022 (81160) [DEFINITIF]

25/04/22 11:51

C'est la fin du suspense à Arthès : le résultat du second round de la présidentielle 2022 a été communiqué de façon officielle. Les habitants de cette ville du Tarn (81) ont pris parti pour Emmanuel Macron. L'actuel chef de l'Etat dépasse, grâce à 52% des votes, Marine Le Pen qui recueille 48% des votes. Il faut dorénavant patienter jusqu'aux dimanches 12 et 19 juin 2022 et le résultat des élections législatives à Arthès pour confirmer l'orientation politique des électeurs. Sur 1 964 personnes inscrites sur les listes électorales à Arthès, 1 557 citoyens se sont mobilisés à l'occasion du deuxième tour. Le taux de participation à l'échelle de la commune s'affiche à 79%, un chiffre qui reste stationnaire (-1,9 point) par rapport à la précédente présidentielle.