Résultat présidentielle à Saint-Juéry - 2e tour élection 2022 (81160) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

C'est la fin du suspense à Saint-Juéry : le résultat du second tour de l' élection présidentielle a été proclamé de façon officielle. Les votants seront, les 12 et 19 juin prochains, priés de se rendre à nouveau dans les bureaux de vote : il faudra alors participer au résultat des élections législatives à Saint-Juéry . Dimanche 24 avril c'est Emmanuel Macron qui est ressorti gagnant dans cette ville de l' Occitanie à l'occasion du second tour de la présidentielle 2022. L'ex-banquier d'affaires y précède, avec 53% des suffrages, Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National enregistre 47% des suffrages. Sur 4 997 inscrits sur les listes électorales à Saint-Juéry, 1 192 citoyens n'ont pas fait tamponner leur carte d'électeur pour le second tour. Cela représente une abstention de 24%, un chiffre qui progresse de 3.74 points en comparaison de la précédente présidentielle.