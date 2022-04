Résultat présidentielle à Ballainvilliers - 2e tour élection 2022 (91160) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

À Ballainvilliers, la course pour l'Elysée touche enfin à sa fin : le résultat définitif de l' élection présidentielle a été officiellement publié. Emmanuel Macron est ressorti dans cette ville d' Île-de-France en première place à l'issue du deuxième tour de l'élection présidentielle 2022, dimanche 24 avril. Le président qui brigue un second mandat surclasse, avec 63% des votes, Marine Le Pen. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France obtient 37% des votes. Il faut désormais attendre juin prochain et le résultat des législatives à Ballainvilliers pour confirmer le positionnement politique des habitants. Dimanche 24 avril, 609 personnes n'ont pas pris part au scrutin sur les 2 820 inscrits dans les registres électoraux à Ballainvilliers. L'abstention à l'échelle communale atteint par conséquent 22%. Par rapport à la précédente élection présidentielle, ce taux progresse de 4.17 points.