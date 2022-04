Résultat présidentielle à Nozay - 2e tour élection 2022 (91620) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du second tour de la présidentielle 2022 à Nozay. Il va maintenant falloir attendre les dimanches 12 et 19 juin prochains et le résultat des élections législatives à Nozay pour valider le positionnement politique des votants. Les citoyens de cette commune d' Île-de-France ont jeté leur dévolu sur Emmanuel Macron. Grâce à 67% des voix, celui qui souhaite signer un second bail de locataire de l'Elysée l'emporte sur Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National rassemble 33% des voix. Parmi les 3 382 inscrits dans les registres électoraux à Nozay, 688 citoyens ne sont pas allés faire usage de leur carte d'électeur pour le deuxième tour. Cela représente une abstention de 20%, un taux qui progresse de 3.08 points en comparaison de la précédente présidentielle.