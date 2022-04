Résultat présidentielle à Macouria - 2e tour élection 2022 (97355) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

Le résultat du second round de l' élection présidentielle a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. Marine Le Pen a été sélectionnée par les citoyens dans l'agglomération de la Guyane . Avec 73% des voix, la présidente du Rassemblement National l'emporte sur Emmanuel Macron (27% des voix). Les électeurs sont invités les 12 et 19 juin 2022 à déterminer le résultat des législatives à Macouria . A l'occasion du second tour, 3 013 citoyens sont allés arbitrer entre les deux finalistes parmi les 7 045 inscrits sur les listes électorales à Macouria. Le taux de participation s'élève à 43%. En comparaison de la précédente présidentielle, ce chiffre reste plutôt stable (-1 point).