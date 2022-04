Résultat présidentielle à Kourou - 2e tour élection 2022 (97310) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

Le résultat du second round de l' élection du président de la République a été publié de façon officielle par le ministère de l'Intérieur. Marine Le Pen a été sélectionnée par les habitants de cette ville de la Guyane. Grâce à 56% des voix, l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) dépasse Emmanuel Macron. Le président-candidat décroche 44% des votes. Il faut dorénavant attendre juin 2022 et le résultat des législatives à Kourou pour confirmer l'orientation politique des électeurs. A l'occasion du second tour, 6 288 personnes ne se sont pas déplacées dans les isoloirs parmi les 10 800 personnes enregistrées sur les listes électorales à Kourou. Cela représente une abstention au niveau de la commune de 58%, un indicateur qui progresse de 5.14 points par rapport à la précédente élection présidentielle.