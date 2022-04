Résultat présidentielle à Saint-Just-le-Martel - 2e tour élection 2022 (87590) [DEFINITIF]

À Saint-Just-le-Martel, le résultat de la présidentielle est dorénavant connu. Il faut désormais attendre les 12 et 19 juin 2022 et le résultat des législatives à Saint-Just-le-Martel pour confirmer le positionnement politique des votants. Dimanche 24 avril c'est Emmanuel Macron qui est ressorti gagnant dans cette ville de la Haute-Vienne (87) à l'issue du second tour de la présidentielle. Le chef de l'Etat encore en exercice surclasse, grâce à 56% des voix, Marine Le Pen (44% des suffrages). Parmi les 2 047 inscrits dans les registres électoraux à Saint-Just-le-Martel, 1 645 citoyens se sont déplacés dans les isoloirs pour le second tour. La participation atteint donc 80% au niveau communal. Par rapport à la précédente présidentielle, cet indicateur diminue de 2.79 points.