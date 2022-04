Résultat présidentielle à Saint-Priest-Taurion - 2e tour élection 2022 (87480) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection présidentielle 2022 à Saint-Priest-Taurion. Il va dorénavant falloir attendre les 12 et 19 juin prochains et le résultat des élections législatives à Saint-Priest-Taurion pour valider l'orientation politique des électeurs. Les électeurs de la commune de la Nouvelle-Aquitaine ont pris parti pour Emmanuel Macron. Grâce à 50% des suffrages, le chef de l'Etat encore en fonction distance Marine Le Pen qui obtient 50% des voix. Sur 2 177 inscrits sur les listes électorales à Saint-Priest-Taurion, 1 731 électeurs sont allés arbitrer entre les 2 adversaires à l'occasion du second tour. Cela représente une participation à l'échelle communale de 80%, un indicateur qui reste relativement stationnaire (-1,8 point) par rapport à la précédente présidentielle.