Résultat présidentielle à Saint-François - 2e tour élection 2022 (97118) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Fin de la course de l'entre-deux tours à Saint-François : le résultat du second round de l' élection présidentielle 2022 a été officiellement communiqué. La prochaine échéance électorale aura lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains : il s'agira du résultat des élections législatives à Saint-François . Dimanche 24 avril c'est Marine Le Pen qui est ressortie vainqueure dans cette ville de la Guadeloupe au terme de la finale de la présidentielle 2022. Avec 68% des voix, l'ex-députée européenne surclasse Emmanuel Macron qui rassemble 32% des votes. Parmi les 11 912 inscrits sur les listes électorales à Saint-François, 6 185 votants ont glissé un bulletin de vote dans l'urne à l'occasion du deuxième tour. La participation s'affiche à 52% à l'échelle de la commune. En comparaison de 2017, ce taux régresse de 2.12 points.