Résultat présidentielle au Moule - 2e tour élection 2022 (97160) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection présidentielle au Moule. Marine Le Pen est ressortie dans la commune de la Guadeloupe (971) en première position dimanche 24 avril, au soir du second tour de l'élection présidentielle 2022. Grâce à 72% des suffrages, la fille du fondateur du Front National surclasse Emmanuel Macron. L'actuel chef de l'Etat obtient 28% des voix. Il va désormais falloir attendre les 12 et 19 juin prochains et le résultat des législatives au Moule pour valider le positionnement politique des votants. Sur 18 298 inscrits dans les registres électoraux au Moule, 9 345 habitants se sont abstenus dimanche 24 avril. Soit un taux d'abstention de 51%. En comparaison de 2017, ce chiffre demeure assez stable (+2 point).