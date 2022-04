Résultat présidentielle à Sainte-Anne - 2e tour élection 2022 (97180) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le résultat de l'élection présidentielle a été proclamé de façon formelle par le ministère de l'Intérieur. Les citoyens de cette agglomération de la Guadeloupe (971) ont jeté leur dévolu sur Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National coiffe au poteau, avec 70% des suffrages, Emmanuel Macron. L'ex-banquier de la Banque Rothschild enregistre 30% des voix. Il faut désormais patienter jusqu'aux 12 et 19 juin prochains et le résultat des élections législatives à Sainte-Anne pour confirmer le positionnement politique des habitants. Parmi les 18 257 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Sainte-Anne, 9 503 citoyens ont délaissé les bureaux de vote pour le second tour. Le taux d'abstention atteint ainsi 52% au niveau communal, un chiffre qui demeure plutôt stationnaire (-0,9 point) par rapport à 2017.