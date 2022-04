Résultat présidentielle à Tanneron - 2e tour élection 2022 (83440) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

À Tanneron, le résultat de la présidentielle est dorénavant connu. Il faut désormais attendre juin 2022 et le résultat des législatives à Tanneron pour confirmer le positionnement politique des électeurs. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui est ressortie victorieuse dans cette localité de PACA dimanche 24 avril. La présidente du Rassemblement National y dépasse, grâce à 61% des voix, Emmanuel Macron. Le candidat-président rassemble 39% des suffrages. A l'occasion du second tour, 300 personnes ont délaissé les isoloirs sur les 1 351 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Tanneron. Soit un taux d'abstention de 22% à l'échelle de la commune. En comparaison de 2017, cette donnée diminue de 3.81 points.