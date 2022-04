Résultat présidentielle à Aizenay - 2e tour élection 2022 (85190) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

Le résultat de la présidentielle à Aizenay est maintenant officiel. Il va maintenant falloir attendre les dimanches 12 et 19 juin 2022 et le résultat des élections législatives à Aizenay pour valider le positionnement politique des habitants. Emmanuel Macron est ressorti dans cette ville des Pays de la Loire en première position au soir du second tour de l'élection présidentielle 2022, dimanche 24 avril. Grâce à 66% des suffrages, l'ancien banquier d'affaires l'emporte sur Marine Le Pen (34% des votes). Dimanche 24 avril, 6 027 votants se sont mobilisés sur les 7 583 inscrits dans les registres électoraux à Aizenay. Cela représente une participation de 79%. En comparaison de 2017, ce chiffre régresse de 2.36 points.