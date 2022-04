Résultat présidentielle à Venansault - 2e tour élection 2022 (85190) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

C'est la fin de la course de l'entre-deux tours à Venansault : le résultat de la présidentielle a été proclamé de façon officielle. Reste à savoir quel choix feront les habitants en juin prochain à l'occasion du résultat des législatives à Venansault . Au terme de la finale de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui est ressorti gagnant dans cette ville de la Vendée dimanche 24 avril. Celui qui est aujourd'hui candidat à un second mandat précède, grâce à 66% des votes, Marine Le Pen qui décroche 34% des voix. Parmi les 3 739 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Venansault, 2 998 électeurs sont allés arbitrer entre les deux finalistes pour le second tour. Soit une participation de 80% au niveau de la commune, une donnée qui reste plutôt stationnaire (+0 point) par rapport à la précédente présidentielle.