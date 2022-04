Résultat présidentielle à Beaulieu-sous-la-Roche - 2e tour élection 2022 (85190) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du second tour de l' élection présidentielle 2022 à Beaulieu-sous-la-Roche. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu les 12 et 19 juin 2022 : il s'agira du résultat des élections législatives à Beaulieu-sous-la-Roche . Emmanuel Macron a été choisi par les habitants dans la localité de la Vendée. Grâce à 60% des voix, l'ex-ministre de Hollande devance Marine Le Pen qui recueille 40% des voix. A l'occasion du second tour, 1 401 citoyens ont glissé un bulletin de vote dans l'urne sur les 1 773 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Beaulieu-sous-la-Roche. Soit un taux de participation de 79% au niveau de la commune. Par rapport à 2017, cet indicateur est en baisse de 3.54 points.