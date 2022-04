Résultat présidentielle à Mana - 2e tour élection 2022 (97318) [DEFINITIF]

Le résultat du second tour de l' élection présidentielle 2022 à Mana est désormais connu. Marine Le Pen a été préférée par les habitants dans l'agglomération de la Guyane (973). Grâce à 50% des suffrages, la présidente du RN dépasse Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat encore en fonction décroche 50% des votes. Il va dorénavant falloir patienter jusqu'aux 12 et 19 juin 2022 et le résultat des élections législatives à Mana pour valider l'orientation politique des habitants. Sur 2 827 personnes inscrites sur les listes électorales à Mana, 2 023 habitants se sont abstenus dimanche 24 avril. Soit une abstention de 72%, un taux en hausse de 10.43 points en comparaison de 2017.