Résultat présidentielle à Maripasoula - 2e tour élection 2022 (97370) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du second round de la présidentielle à Maripasoula. Les électeurs de la commune de la Guyane (973) se sont prononcés pour Emmanuel Macron. Grâce à 56% des votes, celui qui souhaite signer un second bail de location à l'Elysée devance Marine Le Pen. La présidente du RN recueille 44% des suffrages. Les électeurs seront, les 12 et 19 juin 2022, priés de reprendre le chemin des bureaux de vote : il s'agira de participer au résultat des législatives à Maripasoula . Pour le second tour, 1 824 personnes se sont abstenues sur les 2 331 inscrits dans les registres électoraux à Maripasoula. Soit un taux d'abstention à l'échelle communale de 78%. En comparaison de 2017, ce taux progresse de 8.91 points.